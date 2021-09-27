بايرن ميونيخ في صدارة أفضل 10 أندية في أوروبا آخر خمسة أعوام ومانشستر سيتي ثانيا

2021/09/27 | 01:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، أحدث تصنيف لأفضل الأندية في أوروبا في السنوات الخمس الأخيرة.وتصدر العملاق البافاري بايرن ميونيخ ترتيب تصنيفات الاتحاد الأوروبي (UEFA) لأفضل 10 أندية في أوروبا خلال آخر 5 أعوام، بعدما حصل على 118 ألف نقطة فيما حل مانشستر سيتي في الوصافة والمركز الثاني بحصوله على 113 ألف نقطة ".واحتل ليفربول الإنكليزي المركز الثالث بحصوله على 107 ألاف نقطة ثم مواطنه تشيلسي في المركز الرابع بـ 104 آلاف نقطة ".وفي المركز الخامس حل برشلونة الإسباني بـ 103 ألاف نقطة متفوقا على غريمه ريال مدريد صاحب المركز السادس بـ 100 ألف نقطة ".فيما حل باريس سان جيرمان نادي العاصمة الفرنسية في المركز السابع بحصوله على 98 ألف نقطة ثم يوفنتوس الإيطالي ثامنا بـ 93 ألف نقطة ومن خلفه يأتي أتلتيكو مدريد فى المركز التاسع بـ 91 ألف نقطة ، وأخيرا حل مانشستر يونايتد في المركز العاشر بحصوله على 91 ألف نقطة ".وشهدت قائمة العشرة الاوائل تفوقا واضحا لاندية الدوري الانكليزي الممتاز بتواجد 4 فرق هي مانشستر ستي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد .وتوج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات في تاريخه بمواسم 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، وأخيرًا 2020 ليعادل الرقم القياسى المسجل باسم ليفربول الإنكليزي كثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب على مر التاريخ خلف ريال مدريد الذي يبتعد بالصدارة برصيد 13 لقبا وميلان الوصيف بسبعة ألقاب"./انتهى2

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