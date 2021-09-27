تجول في شوارعها.. الكاظمي من كربلاء: نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية (صور)

2021/09/27 | 02:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاحد، أن خدمة الزائرين وحمايتهم

وتسهيل متطلباتهم وتقديم العون لهم هو

واجب اخلاقي وانساني وديني كبير، فيما

اكد، اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية

إدامة العراقيين لقيمهم

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