2021/09/27 | 02:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TzYWCBo4h98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أبرز الملفات التي طرحها الرئيس العراقي في كلمته في الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أبرز الملفات التي طرحها الرئيس العراقي في كلمته في الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).