2021/09/27 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان تقدما طفيفا على المحافظين في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، بحسب تقديرات استندت إلى نتائج أولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انهيار تاريخي" لحزب ميركل.. الاشتراكيون يتقدمون وتساؤلات حول مستقبل ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انهيار تاريخي" لحزب ميركل.. الاشتراكيون يتقدمون وتساؤلات حول مستقبل ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).