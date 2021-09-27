2021/09/27 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم في السعودية، بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحرش بفتاة في القصيم.. الشرطة السعودية تعلن القبض على الجناة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحرش بفتاة في القصيم.. الشرطة السعودية تعلن القبض على الجناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).