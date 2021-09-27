2021/09/27 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت ألمانيا، الأحد، في أول انتخابات تغيب عنها أنغيلا ميركل منذ أكثر من عقد، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تتضح هوية من سيخلفها في المستشارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات استطلاعية و"السيناريو الأسوأ".. طريقة اختيار خليفة ميركل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات استطلاعية و"السيناريو الأسوأ".. طريقة اختيار خليفة ميركل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).