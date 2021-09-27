2021/09/27 | 04:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

يحيي ملايين الزائرين الذين يتوافدون الى كربلاء المقدسة، من داخل البلاد وخارجها، يوم غد الثلاثاء، مراسم الزيارة الاربعينية، وسط استنفار أمني وخدمي وصحي واسع، في حين عززت الوزارات والدوائر الحكومية الساندة جهودها لنقل واعادة الزوار الى مناطقهم بعد ادائهم مراسم الزيارة.



وفي غضون ذلك، كثفت ادارة العتبة العسكرية المقدسة استعداداتها لاستقبال آلاف الزائرين الوافدين الى مدينة سامراء، لزيارة مرقدي الامامين العسكريين عليهما السلام تزامنا مع

الاربعينية. وقال قائممقام مركز محافظة كربلاء حسين الوندي: إن "ملايين الزوار ما زالوا يتدفقون الى مدينة كربلاء المقدسة، وان الزيارة بلغت اوج ذروتها", مبينا ان "الزائرين يؤدون مراسم الزيارة بكل أمان وبخدمات جيدة من خلال التنفيذ العالي للخطتين الأمنية والخدمية".



من جهته، قال رئيس اللجنة الامنية العليا لإدارة ملف الاربعينية، وزير الداخلية عثمان الغانمي: إن "الخطة الامنية تسير بشكل صحيح حتى الآن ولم يسجل أي خرق كبير، ولدينا إمكانية مناورة بجهود النقل على المحاور المختلفة". بدوره، قال معاون محافظ البصرة للشؤون الإدارية معين صالح الحسن: إن "قرار فتح منفذ الشلامجة للزوار الايرانيين مؤقت لحين انتهاء مراسم الأربعينية، إذ سيغلق المنفذ أمام حركة المسافرين بعد انتهاء الزيارة".



وفي الشأن الخدمي، قال مسؤول العلاقات والاعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ناطق احمد ابراهيم لـ"الصباح": إن "الشركة عملت على توفير خدمة الانترنت لمقرات مركز ارشاد التائهين، وعلى الطريق المؤدي الى محافظة كربلاء، بحزمة تجاوزت ( 600 ميغا)، إضافة إلى التنسيق مع العتبة العلوية المقدسة والجهات الأمنية لغرض توفير احتياجاتهم من سعات الانترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. الملايين يحيون مراسم الأربعينية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. الملايين يحيون مراسم الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).