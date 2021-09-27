تخصيص مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية

2021/09/27 | 04:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلو الصباح: حسين الكعبي وسعد حسن

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المواطنين إلى المسارعة في استحصال بطاقة الناخب، وأكد أن "أصواتكم مستقبل العراق"، في وقت خصصت فيه الحكومة مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية، في خطوة لحث المواطنين على تسلمها قبيل انطلاق الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" أمس الأحد: "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم"، واضاف: "أصواتكم أمانة لا تهدروها"، وأن "من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات"، وختم بالقول: "أصواتكم مستقبل العراق".

من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف في بيان أمس الأحد: إن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يسرع إلى تسلم بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حالياً في مراكز تسجيل الناخبين، كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات"، وأشار إلى "اقتراب موعد غلق تسليم البطاقات غير المستلمة من أصحابها وسحبها إلى المكتب الوطني".عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، أوضح بشأن المكافأة المالية التي ستمنحها الحكومة لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية وقال: إن "مبلغ المكافأة يحدده مجلس الوزراء، وسيبقى العمل بهذا النظام حتى السادس من الشهر المقبل"، أي قبل يومين من الاقتراع الخاص وأربعة أيام من التصويت العام.

وبين أن "عدد البطاقات الانتخابية غير المستلمة هو مليونان و 663 ألفاً و 675 بطاقة"، ولفت جميل الى أن "أكثر محافظة لم يتسلم ناخبوها بطاقاتهم هي نينوى بسبب التهجير والأحداث التي شهدتها المحافظة بعد 2014".

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