الخرطوم تعلن التوصل لاتفاق

2021/09/27 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخرطوم، مساء الأحد، إمكانية استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني، بعد اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يغلقونه

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