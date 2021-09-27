تغريم شركة طيران 1.9 مليون دولار بسبب

2021/09/27 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحكومة الأميركية غرامة قدرها 1.9 مليون دولار، على شركة "يونايتد إيرلاينز" لسماحها لرحلات متعددة بالبقاء على الأرض لساعات، وهي أكبر غرامة يتم فرضها على مثل هذه التأخيرات الطويلة، بحسب شبكة "سي بي أس" الأميركية

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