2021/09/27 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الأميرة ريما بنت طلال مقطع فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" بعد دخوله بغيبوبة لأكثر من 15 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. فيديو جديد "للأمير النائم" تنشره أخت الأمير الوليد بن طلال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. فيديو جديد "للأمير النائم" تنشره أخت الأمير الوليد بن طلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).