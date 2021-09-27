بعد أزمة نقص سائقي الشاحنات.. بريطانيا تخفف شروط التأشيرات

2021/09/27 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الحكومة البريطانية لتخفيف شروط منح التأشيرات بصورة موقتة؛ سعيا لجذب مزيد من سائقي الحافلات الأجانب، في وقت تواجه مشكلات متزايدة بسبب نقص عدد السائقين ما تسبب بنقص في إمدادات الوقود، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

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