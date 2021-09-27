2021/09/27 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعًا نهاية عهد أنغيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25,7% من الأصوات، متقدّمًا بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتئاج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفدراليّة الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية عهد حزب ميركل.. فوز الاشتراكيين الديمقراطيين بانتخابات ألمانيا بفارق ضئيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية عهد حزب ميركل.. فوز الاشتراكيين الديمقراطيين بانتخابات ألمانيا بفارق ضئيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).