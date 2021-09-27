قيادات يسارية تستحق المحاسبة - التيتي الحبيب

2021/09/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب حرص اخنوش على دعوة واستقبال كل المشاركين في الانتخابات حتى يضعهم في صورة توجهه العام ويسمع منهم انتظاراتهم وأمانيهم وتخوفاتهم.



كان ذلك أمرا عاديا يقوم به كل الذين توكل لهم مهام او مسؤوليات.



غي هذا الاطار اكتشفنا تضارب ردود افعال قيادات اليسار الانتخابوي نقف عند نموذجين اثنين:+ الاخت نبيلة منيب اعتذرت عن الحضور وفسرت ذلك في استجواب لها مع احد الموقع الالكترونية وختمت تصريحها بقولها ” ون ......





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