2021/09/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الأول حملت الريح شذا عطرها الطيب..



المجاديف تضرب الماء بقوة ورتابة ، تسعى متلهفة لترتمى على أعتابها الشريفة.



النفس تحدثنى ، بأننا قد غادرنا جسد"حابى" وأننا نبحر فى طرفه المؤدى للأرض الطاهرة.



والروح فى غياهب الظلمات ترى أشجار الجميز والسنط القائمة على ضفتية.لقد آن للمبحر أن يلقى بالمرساة ....



وللقلب أن ينعم بالوصل ..



وللمشتاق أن يصل ، إلى ما أبتغاه ..



بوبا ست ..



ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أن نفر حتب ..في قاعة ماعت - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أن نفر حتب ..في قاعة ماعت - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).