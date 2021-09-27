النقمة المقدسة في ديوان حميد الحريزي - مشاهدات مجنون في عصر العولمة- - عبد الجبار نوري

2021/09/27 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري النقمة المقدسة في ديوان الشاعر حميد الحريزي" مشاهدات مجنون في عصر العولمة "عبدالجبارنوريالمقدمة : تحية للأستاذ الآديب يحيي السماوي الذي كتب مقدمة كتاب ديوان الحريزي بوصفه مشاهدات مجنون في عصر العولمة بالنقمة المقدسة ، لذا قيل أن للشاعر ( جني ) يكون مصدر ألهامه ، وماذا نقول عن عدد جني المتنبي والجواهري وعبدالرزاق عبدالواحد ، فأن العبقرية المفرطة في هوؤلاء الشعراء في زمن العصرنة والعول ......





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