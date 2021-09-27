إعلام كوريا الشمالية: واشنطن أبشع منتهك لحقوق الإنسان

2021/09/27 | 08:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن الولايات المتحدة تعتبر “أبشع منتهك لحقوق الإنسان”، لاستخدامها حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول الأخرى لتحقيق هيمنتها العالمية.وجاء في مقالة كتبها كيم جينهي الباحث في […]

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