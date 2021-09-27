وسائل إعلام إسرائيلية: خلية

2021/09/27 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن المداهمات التي نفذتها السلطات الأمنية، ليل السبت واستمرت حتى صباح الأحد، لاعتقال خلية تابعة لحماس في الضفة الغربية، حالت دون وقوع "هجوم إرهابي كبير".

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