الطاقة الذرية: إيران تتقاعس عن الوفاء التام باتفاق أجهزة المراقبة

2021/09/27 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين يسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية.وقالت الوكالة في بيان: “المدير […]

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