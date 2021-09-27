تركي الفيصل يعدد تحديات ويلفت لفراغ

2021/09/27 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عددا من التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وسبل التعامل معها وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة.

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