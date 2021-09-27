2021/09/27 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعرض مركبات المعارك من فيلم "ماد ماكس: فيوري رود" للبيع في مزاد لويدز بأستراليا، إذ برزت العديد من المركبات بشكل كبير في الفيلم، بما فيها شاحنة تاترا T815.

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