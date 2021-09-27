النقل تعلن موعد اعتماد بطاقة اللقاح الدولية على متن الخطوط الجوية العراقية

2021/09/27 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الإثنين، عزمها المباشرة باعتماد بطاقة اللقاح الدولية ضد فيروس كورونا، للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

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وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حسين جليل في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (27 أيلول 2021)، إن "توجيهات جديدة صدرت من قبل منظمة الصحة العالمية تتعلق بأخذ المسافرين لجرعة ثالثة من اللقاح، مع اعتماد فحص سي بي آر، بغية إصدار البطاقة الدولية للقاح، وسيكون هذا الأسبوع الأخير الذي سيتمكن فيه المسافرون من السفر اعتمادا على فحص سي بي آر فقط".

وأضاف، أن "إدارة الخطوط تباشر يوم الجمعة المقبل اعتماد بطاقة اللقاح ضد فيروس كوفيد - 19 ، مع فحص بي سي آر قبل 72 ساعة من انطلاق الرحلة"، لافتا إلى أن "العائدين إلى العراق ملزمون فقط بجلب الفحص لعدم السماح لهم في دول عديدة بأخذ التطعيم".

وأشار جليل إلى، أن "الشركة اتخذت جميع التدابير الإدارية والصحية لتطبيق هذا القرار"، منوها إلى أن "حركة السفر خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أيلول الجاري، شهدت ارتفاعا بأعداد المسافرين والمغادرين برحلات لوجهات داخلية وخارجية".

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