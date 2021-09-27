نابولي يعزز صدارته للدوري الايطالي بثنائية ضد كالياري

2021/09/27 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق فريق نابولي ، فوزا ثمينا على ضيفه كالياري ، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.سجل فيكتور أوسيمين الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 11 من بداية اللقاء ثم أضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني لفريق الجنوب عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 57 من زمن المباراة .وبهذه النتيجة، عزز نابولي صدارته جدول ترتيب الدوري الايطالي بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما جاء كالياري في المركز التاسع عشر ،قبل الأخير ، برصيد نقطتين فقط .ويتربع نابولي على صدارة الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة جمعها من 6 انتصارات محققا العلامة الكاملة بالمسابقة هذا الموسم ./ انتهى9

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