عين دبي.. هكذا بنيت أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في الإمارات

2021/09/27 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستُفتتح عجلة "عين دبي" بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، لتُصبح بذلك أكبر عجلة مشاهدة في العالم.

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