أسعار النفط ترتفع الى 80 دولارا للبرميل الواحد

2021/09/27 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفع خام برنت 1.024 دولار أو 1.31 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل الواحد.

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