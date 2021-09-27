2021/09/27 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفع النفط في بداية تداولات الأسبوع، على وقع إشارات تدل على أن سوق الخام تضيق بسبب أزمة الطاقة العالمية.وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تقترب من الـ80 دولاراً جراء أزمة الطاقة العالمية المركز الخبري الوطني.

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