2021/09/27 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع النفط في بداية تداولات الأسبوع، على وقع إشارات تدل على أن سوق الخام تضيق بسبب أزمة الطاقة العالمية.

وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة مكاسب لخامس أسبوع على التوالي، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 79 دولاراً.

واقتربت المخزونات الأميركية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تقترب من الـ80 دولاراً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تقترب من الـ80 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).