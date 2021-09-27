برميل النفط يقترب من 80 دولارًا.. والاسعار مرشحة للمزيد من الصعود

2021/09/27 | 09:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي، ليقترب خام برنت من 80 دولارا للبرميل، في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة، وسط مخاوف بشأن المعروض، ماقد يؤدي الى المزيد من الارتفاع بالاسعار.

وزاد خام برنت 1.14 دولار أو 1.5% إلى 79.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الخام الأميركي 1.11 أو 1.5% إلى 75.09 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

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