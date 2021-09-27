نابولي يتجاوز كالياري بثنائية ويتصدر “الكالتشيو” بالعلامة الكاملة

2021/09/27 | 09:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق نابولي فوزا ثمينا على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وافتتح نابولي باب التسجيل عن طريق نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة الـ11، وعزز زميله لورينزو إنسيني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ57 […]

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