عمليات بغداد تعلن فتح طريق حولي المحمودية باتجاه اللطيفية لتسهيل عودة الزائرين

2021/09/27 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، فتح طريق حولي المحمودية باتجاه مجسر اللطيفية.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2021)، إنه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وضمن الخطة الموضوعة لحماية الزائرين، باشرت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وباشراف اللواء الركن قائد الفرقة بفتح الطرق من حولي المحمودية باتجاه مجسر اللطيفية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء".

وأضاف، أن "الإجراء جاء لتسهيل انسيابية مهمة مرور العجلات للزوار العائدين من كربلاء باتجاه العاصمة بغداد".

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