2021/09/27 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بينت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، أن عدد القطع الاثرية المسروقة من العراق بعد العامين 1991 و2003، يبلغ نحو 15 ألفا وتحمل جميعها رقما متحفيا، بينما نجحت في المدة ذاتها في استعادة 17 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تكشف عدد القطع الأثرية المفقودة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تكشف عدد القطع الأثرية المفقودة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تكشف عدد القطع الأثرية المفقودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).