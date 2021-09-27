50 مليار دينار لتطوير مدخلين في بغداد

2021/09/27 | 09:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت ملاكات وزارة الاعمار والاسكان والاشغال العامة، اليوم الاثنين، موعد المباشرة بأعـمـال تـطـويـر مـدخـلـي بـغـداد الـى مدينة بسماية وكركوك، بكلفة 50 مليار دينار.وقال مدير عام دائـرة الطرق والجسور في الـوزارة حسين […]

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