الأعلى منذ 3 سنوات.. أسعار النفط العالمية عند عتبة 80 دولاراً للبرميل - عاجل

2021/09/27 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت اسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وبلغ سعر برميل النفط الواحد 79 دولاراً، حيث مثل هذا الارتفاع أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

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