2021/09/27 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد
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سجلت اسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.
وبلغ سعر برميل النفط الواحد 79 دولاراً، حيث مثل هذا الارتفاع أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعلى منذ 3 سنوات.. أسعار النفط العالمية عند عتبة 80 دولاراً للبرميل - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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