لتسهيل عودة الزائرين.. عمليات بغداد تعلن فتح طريق رئيسي جنوب العاصمة

2021/09/27 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن فتح الطريق من حولي المحمودية بإتجاه مجسر اللطيفية.

وأوضحت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه " تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وضمن الخطة الموضوعة لحماية الزائرين، باشرت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وباشراف اللواء الوكن قائد الفرقة بفتح الطرق من حولي المحمودية باتجاه مجسر اللطيفية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء".

وأضاف ان "هذه الإجراءات تأتي لتسهيل انسيابية مهمة مرور العجلات للزوار العائدين من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد".

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