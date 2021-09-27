شاهد.. فيديو جديد يظهر بوتين وهو يصطاد قبل أن يعزل نفسه

2021/09/27 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الكرملين صورًا جديدة يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يستمتع في الهواء الطلق، يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الروسي إنه سيعزل نفسه في وقت سابق هذا الشهر إثر تأكيد إصابة عدة أشخاص حوله بكوفيد - 19، لكن الصور الجديدة التقطت قبل ذلك التعرض المحتمل لكوفيد.

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