2021/09/27 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تباشر وزارة النقل اعتماد بطاقة اللقاح الدولية ضد فيروس كوفيد – 19 يوم الجمعة المقبل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية.وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حسين جليل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تنوه لأمر “مهم” بشأن الرحلات الخارجية المركز الخبري الوطني.

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