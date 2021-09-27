والدة رفيف الياسري تطالب الكاظمي بمقابلته وتكشف عن مساومات وابتزاز تعرضت لها من جهات نافذة (فيديو)

2021/09/27 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالبت والدة رفيف الياسري، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء مقابلة معه.

وقال والدة الياسري عبر مقطع فيديو تلقته (بغداد اليوم): "تعرضنا للابتزاز والمساومة من جهات نافذة منذ ثلاثة سنوات"، مطالبة "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء مقابلة معه لشرح التفاصيل".

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