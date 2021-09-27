النفط تصدر أمراً يتعلق بـ

2021/09/27 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة النفط، أمراً وزارياً يتعلق بـ 133 متقدماً من الاختصاصات الهندسية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، فقد أصدرت وزارة النفط، امراً وزارياً بتشغيل (133) متقدما من الاختصاصات الهندسية في الشركات النفطية في محافظة ذي قار.

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