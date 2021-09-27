سوسيداد يضيق الخناق على ريال مدريد بالدوري الاسباني

2021/09/27 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضيق ريال سوسيداد الخناق على المتصدر ريال مدريد، بانتصاره بشق الأنفس على ضيفه إلتشي (1-0)، بينما واصل رايو فايكانو نتائجه الإيجابية بفوز كبير على ضيفه قادش (3-1)، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الليجا الاسبانية ، امس الأحد.وعلى ملعبه (ريالي أرينا)، انتظر الفريق الباسكي حتى الدقيقة 81 من أجل فك شفرة شباك إلتشي، بهدف قائده وهدافه ميكيل أويارزبال الذي رفع محصلته إلى 5 أهداف، هذا الموسم.وبانتصاره الثاني على التوالي، الخامس هذا الموسم، رفع سوسيداد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة خلف الفريق الملكي، الذي تعادل سلبيا في عقر داره أمس مع فياريال.في المقابل، ذاق إلتشي خسارته الثانية تواليا، والثالثة منذ بداية المسابقة، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، يحتل بها المركز الـخامس عشر مؤقتا.وفي مباراة أخرى، واصل رايو فايكانو استفاقته تحت قيادة المهاجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو، بفوز ثالث على التوالي، وهذه المرة بنتيجة (3-1) على ضيفه قادش في ملعب (فاييكاس).تقدم فايكانو في الدقيقة 9 عن طريق ألفارو جارسيا، قبل أن يتعادل الضيف الأندلسي بفضل المدافع الأرميني، فارازدات هارويان، في الدقيقة 23.لكن في الدقيقة 44، أعاد "النمر" الكولومبي فالكاو فريقه للمقدمة بالهدف الثاني، قبل أن يأتي هدف اطمئنان أصحاب الأرض، بتوقيع إيزاك بالازون.ورفع الانتصار الثالث على التوالي، الرابع هذا الموسم، رصيد الفريق العائد لليجا إلى 13 نقطة، قفز بها لمنطقة المراكز الأوروبية (المركز الخامس).بينما تلقى قادش الخسارة الثالثة، خلال آخر 5 جولات، ليظل رصيده عند 6 نقاط، يقبع بها في المركز الـرابع عشر مؤقتا./انتهى9

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