عمليات بغداد: فتح الطريق من (حولي المحمودية) باتجاه مجسر اللطيفية

2021/09/27 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة عمليات بغداد عن فتح الطريق من (حولي المحمودية) باتجاه مجسر اللطيفية.وذكر بيان للقيادة انه :" ضمن الخطة الموضوعة لحماية الزائرين ، باشرت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة ، بفتح الطرق من حولي المحمودية باتجاه مجسر اللطيفية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء ، لتسهيل انسيابية مرور العجلات للزوار العائدين من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد"./انتهى9

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