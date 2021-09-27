العراق يحافظ على مركزه الأول كأكبر مستورد للمنتجات الحيوانية التركية

2021/09/27 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت جمعية مصدري مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر إيجة، الاثنين، ان العراق حافظ على مركزه الأول كأكبر مستورد للمنتجات الحيوانية التركية من كانون الثاني إلى آب من عام 2021.

وقال رئيس الجمعية بدري جيريت، في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قطاع الاستزراع المائي والمنتجات الحيوانية قد وصل إلى هدفه التصديري البالغ 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2020، متوقعا ان تصل الصادرات إلى 3 مليارات و 250 مليون دولار بنهاية عام 2021".

وأضاف أن "المنتجات المائية الصحية الغنية بالبروتين، ولحوم الدواجن، والبيض، ومنتجات الألبان، ومنتجات العسل التركية كانت مفضلة من قبل مليارات الأشخاص في 152 دولة في الفترة من كانون الثاني إلى آب من عام 2021".

واشار الى ان "العراق حافظ على مركزه الأول في استيراد الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية اعتبارا من شهر كانون الثاني ولغاية شهر اب بـ 334 مليون دولار، فيما تم تصدير 196 مليون دولار إلى الاتحاد الروسي، وجاءت ايطاليا ثالثا مع 108 ملايين دولار من الصادرات".

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