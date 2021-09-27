اندماج مصرف العاصمة الأولى الإسلامي بمصرف الدولي الاسلامي

2021/09/27 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن المصرف الدولي الإسلامي، اندماجه مع مصرف العاصمة الأولى الإسلامي ويرفع راس ماله إلى 260،8 مليار دينار.

وقال المصرف الدولي الإسلامي، على صفحته على الفيسبوك، إن "اكتملت إجراءات زيادة رأس مال المصرف الدولي الإسلامي إلى 260.8 مليار دينار".

وأضاف أنه تمت الموافقة على اندماج مصرف العاصمة الأولى الإسلامي بالمصرف الدولي الإسلامي على ان يحتفظ الأخير بصفته المعنوية واسمه ونشاطه.

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