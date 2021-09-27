مستشار رئيس الوزراء يشيد بمبادرة قروض المركزي للطاقة الشمسية

2021/09/27 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشاد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاثنين، بمبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة النظيفة، واصفا هذه الخطوة بأنها مشروع تقدمي يقلل من هدر الاموال التي تنفق على قطاع الكهرباء .

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن سياسات البنوك المركزية في العالم شهدت تغيرات بعد الكساد العالمي في عام 2008، واستمراره وصولا الى جائحة "كوفيد- 19، مشيرا الى ان الضرر الذي لحق باقتصادات العالم دفع اغلب البنوك الى التوجه لدعم نشاطات التنمية".

واضاف أن واحدة من المشكلات الكبيرة في العراق، هي الطاقة الكهربائية التي استنزفت أكثر من 120 مليار دولار، مبينا أن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة، وذلك بسبب سوء الإدارة والهدر.

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