2021/09/27 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المدينة استنفاراً خدمياً وصحياً مع بدء دخول الزيارة ذروتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. توقعات بزيادة اعداد زوار الاربعينية هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. توقعات بزيادة اعداد زوار الاربعينية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).