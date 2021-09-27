امرأة متحولة “جنسيا” تدخل برلمان ألمانيا

2021/09/27 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت محطة الإذاعة والتلفزيون Bayerischer Rundfunk، إنه وفقا لنتائج التصويت الأولية، فازت تيسا هانسيرير مرشحة حزب الخضر، لتصبح أول امرأة متحولة جنسيا في البرلمان الألماني.وذكرت المحطة، أن تيسا هانسيرير، حصلت في […]

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