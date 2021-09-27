سبعة أيام.. تفصل مداخل العاصمة عن التطوير بكلفة 50 مليار دينار

2021/09/27 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجهات المعنية، الأحد، البدء في تطوير مدخلي العاصمة بغداد الى مدينة بسماية وكركوك، بكلفة 50 مليار دينار.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين كاظم في تصريح تابعه NRT عربية (27 ايلول 2021)، إن "الوزارة وضعت برنامجا لتطوير مدخلي بغداد باتجاه مدينة بسماية ومحافظة كركوك، والتي ستبدأ أعمالها خلال الاسبوع المقبل، وبكلفة 50 مليار دينار".

واوضح أن "المشروعين مدرجان ضمن برنامج اشمل، يتضمن ايضا تطوير مداخل بغداد باتجاه كل من: التاجي والفلوجة وابو غريب والحلة، والتي ستكون من مسؤولية محافظة بغداد".

وبين كاظم في السياق ذاته، أن "الدائرة تعمل حاليا على رؤية لتحويل مسارات الطرق الرئيسة المارة بالمدن التي تشهد زخما مروريا كبيرا منها، لتخفيف الاختناقات المرورية، اسوة بتحويلة مدينة واسط، من خلال تحويل مسار المركبات المتجهة الى ميسان والبصرة من دون المرور بها".

واضاف ان "الاعمال تتضمن ايضا تحويلة شمال ذي قار، والهادفة الى توزيع مسارات الطرق المرتبطة بالطريق من دون المرور بمركز المدينة، الى جانب المباشرة بتحويلة شمال تكريت في محافظة صلاح الدين وبنفس الاتجاه".

وبشأن طريق (الدورة – اليوسفية) الجاري العمل به حاليا، اوضح مدير دائرة الطرق والجسور، انه "يعد من اهم المشاريع الستراتيجية في البلاد، كونه منفذا ستراتيجيا مهم سيسهم بتخفيف العبء عن مدخل العاصمة (حلة – بغداد) القديم والذي يشهد زخما مروريا باستمرار، كما يسهم ايضا بتخفيف الزحام عن طريق الدورة، وتقليل المسافة والوقت".

وتابع ان "المشروع يربط جسر الطابقين مع طريق المرور السريع، وجهتي الرصافة بالكرخ من خلال منفذ جديد يرتبط بطريق الدورة السريع، وطريقي محمد القاسم، والقناة السريعين، وتبلغ كلفته مع التقاطعات، 36 مليار دينار، اما كلفته الكلية مع الاضافات، فتبلغ 100 مليار دينار"، مؤكدا "الانتهاء منه خلال شهر آب من العام المقبل".

ونوه جاسم بانه "ستتم المباشرة بصيانة وتأهيل طريق (كركوك – بغداد) على ممرين بداية شهر تشرين الثاني المقبل، بعد ادراجه بموازنة العام الحالي، وبكلفة 200 مليار دينار"، مبينا ان "الطريق البالغ طوله 250 كيلومترا، تم اتمام جميع كشوفاته، وبانتظار تسلم تخصيصاته المالية".

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