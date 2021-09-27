فردوس الأيسرية، وغيلان الأيمنية!!.. عبر قدراتي الخارقة، كجبارة بأس، عسراء، مبدعة، عبقرية، تعشق الحق، المساواة، الحرية !!! - مريم الصايغ

2021/09/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الصايغ عزيزتي ..



عزيزي...



سلام، فرح، محبة، تقدير..



ممتنة أنا، لمشاعركم الفياضة، ومساندتكم الدائمة لي، لو رغبت بالرد ع رسائلكم النبيلة..



لن أجد الوقت أو المساحة، لذا تقبلوا تقديري وسامحوني، ميرسي أكتتيير للمحبة الغامرة، كلي امتنان، شكر، ومحبة...نصنا اليوم من "ديواني وطني المستعبد"، طلب مني نشره هنا، مرارًا وخاصة بالثالث عشر من شهر آب كل عام، كنت أود نشره بشهر آب الماضي، "باليوم العالمي ل ......





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