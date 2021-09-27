- ناقصات عقلٍ ودين - ! - وهيب أيوب

2021/09/27 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وهيب_أيوب لم أجِد في تاريخ الأُمم تزويراً وتلفيقاً وتشويهاً للتاريخ والوقائع كما وجدته في التاريخ الإسلامي.أراد الإسلام منذ نشأته أن يجُبَّ كل ما قبله وما بعده، وأن يُفصّل الأحداث والتاريخ على مقاساته، فأطلق على عصر ما قبل الإسلام بـ "العصر الجاهلي" ومن خلال تلفيقاته الباطلة، وصف أوضاع المرأة في ذاك العصر؛ بأنها كانت مُهانة ومُحتقرة لا قيمة لها ولم تكن تحظى بأي مكانة اجتماعية وأنها لم تنل أي حقوق، وأكثر ......





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