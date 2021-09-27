التجارة ترفع دعوى قضائية ضد مؤسسة تعليمية

2021/09/27 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة التجارة، الاثنين، انها اتخذت الإجراءات القانونية الاصولية ضد كل من مؤسسة يونايتد التعليمية وفندق بغداد وذلك لتنظيمهما معرضا للجامعات الأهلية التركية المقرر إقامته بتاريخ 1/10/2021، دون استحصال الموافقات الأصولية من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد، أن “الشركة هي الجهة …

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