النفط يقترب من حاجز الـ 80 دولارا للبرميل

2021/09/27 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتواصل أسعار النفط، الاثنين، الارتفاع لليوم الخامس على التوالي مع توجه خام برنت إلى 80 دولارا وسط مخاوف بشأن الإمدادات حيث تشهد أجزاء من العالم زيادة في الطلب مع تخفيف ظروف الوباء.وارتفع خام برنت 1.024 دولار أو 1.31 بالمئة، ليصل إلى 79.11 دولارا للبرميل.وزاد النفط الأمريكي 0.97 دولار أو 1.30 بالمئة، ليصل إلى …

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